***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028169
BIST
10:362.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,60
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3615,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1187
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3616,0862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1451
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:36908,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,57
|Açılış
|: 909,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:36
|IMASM
|24,12
|14.747.812
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.960.227
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.340.952
|% 9,19
|
|PRKAB
|40,90
|61.868.283
|% 7,41
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|42,86
|7.784.485
|% -7,67
|
|KARSN
|5,14
|206.339.576
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,77
|28.910.445
|% -5,07
|
|ENKAI
|15,72
|45.184.696
|% -3,97
|
|SISE
|19,65
|811.204.296
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,42
|626.122.771
|% 0,55
|
|EREGL
|34,18
|621.311.651
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,84
|619.133.413
|% 5,97
|
|THYAO
|42,70
|528.755.601
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,84
|619.133.413
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,73
|160.967.653
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,90
|209.232.027
|% 0,82
|
|SISE
|19,65
|811.204.296
|% 2,02
|
|KARSN
|5,14
|206.339.576
|% -5,86
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1945
|15,2037
|% 0,79
|
|Euro
|16,0735
|16,0862
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,6759
|18,7696
|% 0,71
|
|Frank
|15,2399
|15,3317
|% 0,81
|
|Riyal
|4,0376
|4,0579
|% 0,70
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|6,48
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,57
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,53
|