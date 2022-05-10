***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028170
BIST
10:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,23
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3715,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3716,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:37909,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,74
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:35
|IMASM
|24,12
|14.650.150
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.790.037
|% 9,92
|
|DENGE
|2,03
|19.255.654
|% 9,73
|
|ERBOS
|121,70
|101.257.471
|% 7,51
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,38
|7.049.033
|% -6,55
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|TEZOL
|17,67
|24.398.165
|% -5,61
|
|SMRTG
|21,48
|85.584.587
|% -4,62
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|EREGL
|34,24
|600.130.089
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,42
|593.983.414
|% 0,55
|
|THYAO
|42,68
|504.442.719
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,90
|205.595.272
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|145.412.673
|% 1,08
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1945
|15,2037
|% 0,79
|
|Euro
|16,0735
|16,0862
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,6729
|18,7665
|% 0,70
|
|Frank
|15,2389
|15,3307
|% 0,80
|
|Riyal
|4,0372
|4,0575
|% 0,69
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,66
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|