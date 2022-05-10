***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028175
BIST
11:002.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,75
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:0015,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1254
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
11:0016,0871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1460
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
11:00908,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,67
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:59
|IMASM
|24,12
|15.131.971
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|DENGE
|2,02
|22.814.032
|% 9,19
|
|LIDFA
|7,60
|17.679.400
|% 9,04
|
|ERBOS
|123,40
|121.310.328
|% 9,01
|
|GEDZA
|25,00
|25.709.249
|% -8,83
|
|KARSN
|5,10
|321.174.296
|% -6,59
|
|ATEKS
|43,58
|10.131.681
|% -6,12
|
|TEZOL
|17,61
|39.406.660
|% -5,93
|
|GMTAS
|3,15
|2.440.342
|% -4,55
|
|SISE
|19,62
|1.003.326.742
|% 1,87
|
|KRDMD
|16,39
|707.343.097
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,83
|704.377.770
|% 5,60
|
|EREGL
|34,14
|695.111.706
|% 1,85
|
|THYAO
|42,60
|640.475.077
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,83
|704.377.770
|% 5,60
|
|KARSN
|5,10
|321.174.296
|% -6,59
|
|SISE
|19,62
|1.003.326.742
|% 1,87
|
|YKBNK
|4,90
|241.762.656
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|170.245.896
|% 1,08
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1982
|15,2072
|% 0,81
|
|Euro
|16,0754
|16,0922
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6665
|18,7601
|% 0,66
|
|Frank
|15,2440
|15,3358
|% 0,83
|
|Riyal
|4,0398
|4,0601
|% 0,75
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,03
|