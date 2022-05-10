***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028177
BIST
10:592.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,81
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:5915,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1228
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:5916,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1465
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:59908,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,59
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:57
|IMASM
|24,12
|15.109.443
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|ERBOS
|123,80
|120.261.959
|% 9,36
|
|DENGE
|2,02
|22.693.374
|% 9,19
|
|LIDFA
|7,60
|17.507.886
|% 9,04
|
|GEDZA
|25,04
|24.843.577
|% -8,68
|
|KARSN
|5,10
|319.439.448
|% -6,59
|
|ATEKS
|43,60
|9.957.555
|% -6,07
|
|TEZOL
|17,64
|38.530.608
|% -5,77
|
|GMTAS
|3,15
|2.440.342
|% -4,55
|
|SISE
|19,64
|994.129.535
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,83
|703.002.435
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,41
|698.521.065
|% 0,49
|
|EREGL
|34,18
|685.466.902
|% 1,97
|
|THYAO
|42,64
|602.872.761
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,83
|703.002.435
|% 5,60
|
|KARSN
|5,10
|319.439.448
|% -6,59
|
|SISE
|19,64
|994.129.535
|% 1,97
|
|YKBNK
|4,89
|241.352.268
|% 0,62
|
|DOHOL
|3,74
|170.062.483
|% 1,36
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1962
|15,2051
|% 0,80
|
|Euro
|16,0758
|16,0993
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,6716
|18,7652
|% 0,69
|
|Frank
|15,2515
|15,3433
|% 0,88
|
|Riyal
|4,0405
|4,0608
|% 0,77
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,05
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,19
|