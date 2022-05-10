***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028179
BIST
11:002.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,75
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:0015,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1254
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
11:0016,0871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1460
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
11:00908,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,67
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:00
|IMASM
|24,12
|15.161.687
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|DENGE
|2,03
|22.883.166
|% 9,73
|
|LIDFA
|7,62
|17.793.643
|% 9,33
|
|ERBOS
|123,50
|121.977.237
|% 9,10
|
|GEDZA
|25,00
|26.545.932
|% -8,83
|
|KARSN
|5,09
|325.220.385
|% -6,78
|
|TEZOL
|17,59
|40.942.495
|% -6,04
|
|ATEKS
|43,92
|10.535.134
|% -5,39
|
|GMTAS
|3,15
|2.440.342
|% -4,55
|
|SISE
|19,64
|1.014.867.803
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,41
|708.842.267
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,83
|704.603.832
|% 5,60
|
|EREGL
|34,18
|703.804.063
|% 1,97
|
|THYAO
|42,60
|651.182.870
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,83
|704.603.832
|% 5,60
|
|KARSN
|5,09
|325.220.385
|% -6,78
|
|SISE
|19,64
|1.014.867.803
|% 1,97
|
|YKBNK
|4,89
|242.642.989
|% 0,62
|
|AKBNK
|8,73
|411.828.114
|% 0,81
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2027
|15,2104
|% 0,83
|
|Euro
|16,0704
|16,0871
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6688
|18,7624
|% 0,68
|
|Frank
|15,2417
|15,3335
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0406
|4,0609
|% 0,77
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,57
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,32
|