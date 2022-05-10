***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028182
BIST
10:552.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:5515,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1225
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:5516,0931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1520
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:55909,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,06
|Açılış
|: 909,34
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:55
|IMASM
|24,12
|15.052.713
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.662.506
|% 9,92
|
|LIDFA
|7,66
|17.142.125
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|22.506.744
|% 9,73
|
|GEDZA
|25,00
|23.905.619
|% -8,83
|
|KARSN
|5,09
|305.863.277
|% -6,78
|
|TEZOL
|17,66
|36.441.521
|% -5,66
|
|ATEKS
|43,82
|9.839.029
|% -5,60
|
|BRKSN
|9,40
|1.773.404
|% -4,47
|
|SISE
|19,65
|975.023.851
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,41
|692.346.170
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,84
|685.898.339
|% 5,97
|
|EREGL
|34,18
|680.353.676
|% 1,97
|
|THYAO
|42,68
|590.387.099
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,84
|685.898.339
|% 5,97
|
|KARSN
|5,09
|305.863.277
|% -6,78
|
|SISE
|19,65
|975.023.851
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,89
|238.386.586
|% 0,62
|
|DOHOL
|3,73
|169.379.351
|% 1,08
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1983
|15,2075
|% 0,81
|
|Euro
|16,0770
|16,0931
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6724
|18,7661
|% 0,69
|
|Frank
|15,2536
|15,3454
|% 0,90
|
|Riyal
|4,0401
|4,0603
|% 0,76
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,98
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,58
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,21
|