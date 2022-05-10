***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
ılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028174
BIST
13:322.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,35
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:3215,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1659
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2509
En Düşük
15,0772
13:3216,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1844
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:32910,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,97
|Açılış
|: 910,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:30
|PKENT
|229,40
|68.111.125
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.140.091
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.093.333
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|26.517.147
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|9.923.996
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,88
|48.402.205
|% -9,26
|
|GMTAS
|3,04
|18.839.393
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,15
|22.858.135
|% -6,93
|
|KARSN
|5,11
|510.208.932
|% -6,41
|
|SISE
|19,66
|1.590.208.165
|% 2,08
|
|KRDMD
|16,53
|1.427.677.590
|% 1,22
|
|THYAO
|42,66
|1.424.606.510
|% 0,85
|
|EREGL
|34,18
|1.171.928.925
|% 1,97
|
|ASELS
|24,26
|1.072.827.503
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,83
|850.543.546
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,87
|596.277.283
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|510.208.932
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,70
|773.997.719
|% 0,46
|
|KRDMD
|16,53
|1.427.677.590
|% 1,22
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2403
|15,2489
|% 1,09
|
|Euro
|16,0878
|16,1083
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,7510
|18,8450
|% 1,12
|
|Frank
|15,2317
|15,3235
|% 0,75
|
|Riyal
|4,0521
|4,0724
|% 1,06
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,34
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,37
|