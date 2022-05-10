***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 10:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028180
BIST
13:542.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,79
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:5415,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1768
|Açılış
|: 15,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
13:5416,1363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1952
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:54910,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,71
|Açılış
|: 910,99
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PKENT
|229,40
|68.415.310
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.253.817
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.463.411
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|27.685.207
|% 9,73
|
|GEDZA
|24,68
|52.156.539
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.200.672
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|20.363.409
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,15
|24.515.657
|% -6,93
|
|KARSN
|5,13
|526.677.538
|% -6,04
|
|SISE
|19,62
|1.635.407.423
|% 1,87
|
|THYAO
|42,60
|1.506.572.561
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,52
|1.495.600.452
|% 1,16
|
|EREGL
|34,12
|1.202.444.204
|% 1,79
|
|ASELS
|24,26
|1.192.384.060
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,82
|909.531.439
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,86
|623.833.573
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|526.677.538
|% -6,04
|
|DOHOL
|3,75
|355.470.800
|% 1,63
|
|AKBNK
|8,69
|810.620.069
|% 0,35
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2554
|15,2618
|% 1,17
|
|Euro
|16,1129
|16,1363
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,7772
|18,8713
|% 1,26
|
|Frank
|15,2365
|15,3282
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0529
|4,0733
|% 1,08
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|38,06
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|18,41
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|