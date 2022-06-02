***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 15:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034231
BIST
16:492.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:4916,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0892
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:4917,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2454
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7414
En Düşük
17,4621
16:49988,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,98
|Açılış
|: 988,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,21
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MAGEN
|11,55
|95.923.111
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.199.037
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.466.188
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.375.237
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.974.958
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.485.886
|% -9,94
|
|FENER
|42,94
|140.460.807
|% -4,54
|
|TSKB
|2,20
|332.947.070
|% -4,35
|
|DAPGM
|30,42
|21.252.715
|% -3,98
|
|THYAO
|49,58
|3.354.612.376
|% 0,65
|
|SASA
|40,80
|2.659.391.326
|% 8,17
|
|AKBNK
|8,68
|1.817.756.699
|% 2,60
|
|SISE
|20,96
|1.370.009.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,13
|1.300.980.400
|% 0,20
|
|AKBNK
|8,68
|1.817.756.699
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,82
|987.178.891
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,80
|536.848.914
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,26
|195.352.990
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|332.947.070
|% -4,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4688
|16,4814
|% 0,54
|
|Euro
|17,6805
|17,7414
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,5874
|20,6907
|% 0,89
|
|Frank
|17,0805
|17,1834
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3796
|4,4016
|% 0,51
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|18,60
|
|Altın Gr.
|988
|988
|14,98
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.654
|65,00
|
|Tam
|6.531
|6.693
|73,19
|
|Yarım
|3.157
|3.238
|35,40
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|17,71
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,23
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,52
|
Seans Raporu
16:49
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17:04VKGYO
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