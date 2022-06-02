***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 15:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034233
BIST
16:482.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:4816,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0894
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:4817,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2295
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:48988,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,98
|Açılış
|: 988,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,21
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MAGEN
|11,55
|95.897.343
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.198.412
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.457.287
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.375.237
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.846.296
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.405.362
|% -9,94
|
|TSKB
|2,18
|318.642.399
|% -5,22
|
|FENER
|43,00
|139.109.946
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,32
|20.766.898
|% -4,29
|
|THYAO
|49,58
|3.337.981.772
|% 0,65
|
|SASA
|40,74
|2.640.321.118
|% 8,01
|
|AKBNK
|8,66
|1.791.277.695
|% 2,36
|
|SISE
|20,96
|1.363.977.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,14
|1.299.539.251
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,66
|1.791.277.695
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,83
|984.299.351
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|520.966.567
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|195.235.184
|% -1,55
|
|TSKB
|2,18
|318.642.399
|% -5,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4703
|16,4803
|% 0,54
|
|Euro
|17,6755
|17,7377
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,5930
|20,6963
|% 0,92
|
|Frank
|17,0911
|17,1940
|% 0,83
|
|Riyal
|4,3796
|4,4015
|% 0,50
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|18,21
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,41
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.522
|6.687
|66,48
|
|Yarım
|3.152
|3.235
|32,15
|
|Çeyrek
|1.581
|1.617
|16,08
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,42
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01PRKME
Yüzde 5.55 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 236, 402 adet işlem
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16:59TIRE
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 095 adet işlem
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16:58SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 957, 488 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 56 artarak (% 0.80 ) 2, 328
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, MMCAS, DOKTA, YUNSA, MAGEN