***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 15:28
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034241
BIST
16:482.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:4816,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0892
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:4817,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2454
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7414
En Düşük
17,4621
16:48988,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,91
|Açılış
|: 988,14
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,21
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:48
|MAGEN
|11,55
|95.923.111
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.199.037
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.457.306
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.375.237
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.927.578
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.405.377
|% -9,94
|
|TSKB
|2,19
|321.767.521
|% -4,78
|
|FENER
|42,92
|139.673.696
|% -4,58
|
|DAPGM
|30,46
|21.164.160
|% -3,85
|
|THYAO
|49,60
|3.345.814.952
|% 0,69
|
|SASA
|40,74
|2.642.452.461
|% 8,01
|
|AKBNK
|8,67
|1.807.060.826
|% 2,48
|
|SISE
|20,96
|1.367.267.091
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,14
|1.300.114.185
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,67
|1.807.060.826
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,83
|984.913.817
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|522.850.028
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|195.305.598
|% -2,33
|
|TSKB
|2,19
|321.767.521
|% -4,78
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4688
|16,4814
|% 0,54
|
|Euro
|17,6805
|17,7414
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,5948
|20,6981
|% 0,93
|
|Frank
|17,0867
|17,1897
|% 0,81
|
|Riyal
|4,3795
|4,4014
|% 0,50
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,19
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,15
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|65,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|68,71
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|33,23
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|16,62
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,67
|
Seans Raporu
16:48
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17:03TIRE
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Yüzde 5.73 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 095 adet işlem
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16:58SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 957, 488 adet işlem