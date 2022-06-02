***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 15:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034232
BIST
17:122.597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,75
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
17:1216,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0888
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:1217,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
17:12989,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,87
|Açılış
|: 989,09
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,88
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:12
|YUNSA
|31,24
|27.254.457
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.986.266
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.468.094
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.111.973
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|318.452.716
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.513.860
|% -9,94
|
|TSKB
|2,13
|457.917.638
|% -7,39
|
|DAPGM
|30,36
|21.808.057
|% -4,17
|
|IHLGM
|0,75
|27.808.016
|% -3,85
|
|THYAO
|49,46
|3.452.743.911
|% 0,41
|
|SASA
|40,30
|2.801.405.629
|% 6,84
|
|AKBNK
|8,72
|1.992.559.253
|% 3,07
|
|SISE
|20,96
|1.407.954.847
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,21
|1.390.630.131
|% 0,73
|
|AKBNK
|8,72
|1.992.559.253
|% 3,07
|
|YKBNK
|4,85
|1.029.844.148
|% 2,32
|
|TSKB
|2,13
|457.917.638
|% -7,39
|
|EKGYO
|2,82
|577.500.151
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|198.417.124
|% -2,33
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4678
|16,4810
|% 0,54
|
|Euro
|17,6827
|17,7322
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,6012
|20,7045
|% 0,96
|
|Frank
|17,0748
|17,1776
|% 0,74
|
|Riyal
|4,3789
|4,4008
|% 0,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,58
|
|Altın Gr.
|988
|989
|15,32
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.662
|73,00
|
|Tam
|6.535
|6.698
|77,47
|
|Yarım
|3.159
|3.240
|37,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|18,74
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,49
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Seans Raporu
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