***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042229
BIST
17:362.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,59
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3617,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2205
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3617,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0609
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:36971,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,41
|Açılış
|: 971,24
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KFEIN
|23,34
|53.532.597
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.629.278
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.368.209
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.229.269
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,17
|26.745.398
|% -8,31
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.830.842
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,40
|57.245.910
|% -4,52
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|EREGL
|26,66
|1.873.497.199
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.730.316.121
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,40
|1.147.960.922
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,50
|1.067.043.515
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,76
|823.897.077
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,21
|575.410.298
|% 0,96
|
|TSKB
|2,04
|272.890.294
|% 5,15
|
|THYAO
|48,60
|5.128.773.349
|% 3,40
|
|ODAS
|2,79
|261.230.867
|% 0,36
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1512
|17,1908
|% 1,28
|
|Euro
|17,4630
|17,5123
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4324
|20,5349
|% 1,02
|
|Frank
|17,6730
|17,7794
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5733
|4,5962
|% 1,49
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:49DESA
Yüzde 5.40 oranında artışla 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 332 adet işlem
-
17:48SELEC
Yüzde 6.64 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 284, 135 adet işlem
-
17:47TSKB
Yüzde 5.15 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 314, 182 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 75 artarak (% 1.39 ) 2, 605
-
17:46XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 26, 595.00 milyon TL de