***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042231
BIST
17:342.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 36,78
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3417,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2173
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3417,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0448
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:34971,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,01
|Açılış
|: 971,79
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.324.054
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|82.410.630
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.220.885
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|26.461.933
|% -8,70
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|37.540.895
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|56.672.632
|% -4,39
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|EREGL
|26,66
|1.861.876.624
|% 2,22
|
|SISE
|21,26
|1.598.815.617
|% 1,24
|
|TUPRS
|246,60
|1.138.799.218
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,56
|1.063.200.171
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|808.950.113
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|272.506.036
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|564.613.357
|% 0,96
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|ODAS
|2,79
|254.328.480
|% 0,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1579
|17,1967
|% 1,31
|
|Euro
|17,4725
|17,5130
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4490
|20,5515
|% 1,10
|
|Frank
|17,6740
|17,7805
|% 1,30
|
|Riyal
|4,5755
|4,5984
|% 1,54
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|
Seans Raporu
17:32
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17:47TSKB
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17:44PENTA
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