***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042236
BIST
17:132.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 26,34
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1317,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2650
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1317,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0863
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:13972,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,11
|Açılış
|: 972,95
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KONYA
|991,70
|57.032.275
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|77.816.992
|% 9,96
|
|KFEIN
|23,32
|50.334.666
|% 9,90
|
|ULUSE
|186,30
|10.090.102
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.800.952
|% -9,59
|
|AKGRT
|2,60
|33.397.824
|% -5,11
|
|KRGYO
|7,38
|53.558.386
|% -4,77
|
|GESAN
|46,28
|253.875.362
|% -4,58
|
|THYAO
|47,94
|4.465.487.109
|% 2,00
|
|EREGL
|26,52
|1.776.161.704
|% 1,69
|
|SISE
|21,00
|1.430.090.519
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.076.179.355
|% -3,88
|
|HEKTS
|30,50
|1.032.913.687
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,75
|796.039.387
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|264.634.321
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|513.813.833
|% 0,72
|
|THYAO
|47,94
|4.465.487.109
|% 2,00
|
|ODAS
|2,78
|240.719.487
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2300
|17,2419
|% 1,58
|
|Euro
|17,5360
|17,5487
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4337
|20,5362
|% 1,02
|
|Frank
|17,6274
|17,7336
|% 1,03
|
|Riyal
|4,5739
|4,5968
|% 1,50
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,64
|
|Altın Gr.
|975
|975
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.552
|6.645
|43,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,91
|