***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042237
BIST
17:122.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 28,26
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1217,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2692
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1217,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0831
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:12972,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,70
|Açılış
|: 972,54
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KONYA
|991,70
|57.034.258
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.800.141
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.216.083
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,07
|24.939.860
|% -9,59
|
|KRGYO
|7,38
|53.667.703
|% -4,77
|
|AKGRT
|2,61
|34.332.056
|% -4,74
|
|GESAN
|46,32
|256.144.485
|% -4,49
|
|THYAO
|47,98
|4.542.747.084
|% 2,09
|
|EREGL
|26,56
|1.792.591.655
|% 1,84
|
|SISE
|21,04
|1.448.671.024
|% 0,19
|
|TUPRS
|246,50
|1.092.200.934
|% -3,41
|
|HEKTS
|30,60
|1.039.519.034
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,76
|804.397.281
|% -1,08
|
|TSKB
|2,05
|266.787.737
|% 5,67
|
|YKBNK
|4,20
|533.133.433
|% 0,72
|
|THYAO
|47,98
|4.542.747.084
|% 2,09
|
|ODAS
|2,78
|242.352.765
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2277
|17,2427
|% 1,59
|
|Euro
|17,5365
|17,5506
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,4545
|20,5570
|% 1,12
|
|Frank
|17,6314
|17,7376
|% 1,05
|
|Riyal
|4,5747
|4,5976
|% 1,52
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,97
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.538
|6.634
|32,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|16,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,86
|