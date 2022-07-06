***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 17:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042241
BIST
17:072.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 26,55
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:0717,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2669
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:0717,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0651
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:07972,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,12
|Açılış
|: 972,95
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KONYA
|991,70
|56.969.798
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|76.353.936
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.047.628
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.028.065
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.768.735
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,57
|31.716.570
|% -6,20
|
|KRGYO
|7,38
|53.305.276
|% -4,77
|
|KZBGY
|85,25
|3.125.854
|% -4,75
|
|THYAO
|47,82
|4.383.954.821
|% 1,74
|
|EREGL
|26,44
|1.747.840.520
|% 1,38
|
|SISE
|20,98
|1.405.581.703
|% -0,10
|
|TUPRS
|244,30
|1.060.467.894
|% -4,27
|
|HEKTS
|30,46
|1.027.783.406
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,74
|765.344.334
|% -1,79
|
|TSKB
|2,04
|263.718.220
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,18
|503.634.999
|% 0,24
|
|THYAO
|47,82
|4.383.954.821
|% 1,74
|
|ODAS
|2,78
|235.700.875
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2281
|17,2393
|% 1,57
|
|Euro
|17,5204
|17,5341
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,4522
|20,5547
|% 1,11
|
|Frank
|17,6462
|17,7525
|% 1,14
|
|Riyal
|4,5757
|4,5987
|% 1,54
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,64
|
|Altın Gr.
|975
|975
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.552
|6.645
|43,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,91
|