***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 16:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051122
BIST
16:312.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,70
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.649
16:3117,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 17,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
16:3118,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
16:311.027,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.027,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|464.439.231
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|70.110.496
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|67.662.812
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|YAYLA
|5,07
|5.582.582
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,43
|27.759.993
|% -9,83
|
|IHGZT
|0,76
|20.905.767
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,20
|95.342.124
|% -8,78
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|53,05
|5.187.860.878
|% 3,01
|
|SASA
|48,94
|2.380.143.159
|% 5,25
|
|SISE
|22,90
|1.881.504.186
|% -0,87
|
|EREGL
|28,06
|1.119.417.029
|% 0,07
|
|TOASO
|80,00
|965.833.793
|% 7,45
|
|TSKB
|2,64
|753.494.655
|% 0,38
|
|ODAS
|4,01
|954.413.944
|% 3,08
|
|EKGYO
|3,14
|669.720.806
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,86
|892.098.517
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,72
|256.719.307
|% 1,78
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9541
|% 0,38
|
|Euro
|18,3543
|18,3673
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,8956
|22,0054
|% 0,14
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,27
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,34
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|9,35
|
|Cumhuriyet
|6.842
|6.945
|68,00
|
|Tam
|6.874
|6.925
|42,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|21,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,16
|