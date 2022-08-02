***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 16:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051124
BIST
17:502.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
17:5017,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0692
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:5018,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0479
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:501.025,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.025,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|TMSN
|49,16
|422.783.840
|% 9,98
|
|KRPLS
|6,83
|466.627.146
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.059.103
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|70.982.540
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|110.361.751
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.910.515
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.212.710
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,23
|104.757.598
|% -9,32
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,35
|6.584.829.221
|% 1,65
|
|SASA
|48,28
|2.843.795.125
|% 3,83
|
|SISE
|22,66
|2.316.065.709
|% -1,90
|
|TOASO
|79,55
|1.474.442.043
|% 6,85
|
|EREGL
|27,74
|1.401.291.437
|% -1,07
|
|TSKB
|2,61
|884.659.452
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,07
|956.622.898
|% -2,23
|
|ODAS
|4,00
|1.178.094.402
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,82
|1.164.673.271
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|294.257.294
|% -0,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9429
|17,9526
|% 0,37
|
|Euro
|18,3049
|18,3264
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,8332
|21,9427
|% -0,15
|
|Frank
|18,7039
|18,8166
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7594
|4,7832
|% 0,18
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,82
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,84
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.849
|6.902
|19,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,17
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM