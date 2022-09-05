***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060064
BIST
10:413.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 58,55
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.284
En Düşük
3.248
10:4118,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:4118,0870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:411.002,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.002,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ICBCT
|7,93
|29.897.460
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.782.911
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|56.168.334
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,69
|95.387.501
|% 9,17
|
|BRKSN
|11,17
|4.119.430
|% 8,66
|
|MTRKS
|42,78
|45.292.152
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,65
|17.405.731
|% -6,36
|
|ULUSE
|134,00
|13.028.940
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,75
|2.143.332.786
|% 2,72
|
|YKBNK
|7,93
|1.378.900.225
|% 1,54
|
|AKBNK
|13,24
|1.273.941.819
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,17
|968.150.648
|% 2,96
|
|GARAN
|24,58
|892.173.324
|% 0,82
|
|EKGYO
|4,17
|968.150.648
|% 2,96
|
|YKBNK
|7,93
|1.378.900.225
|% 1,54
|
|AKBNK
|13,24
|1.273.941.819
|% 1,61
|
|ISCTR
|9,09
|861.916.472
|% 2,83
|
|HALKB
|9,49
|637.473.447
|% 5,68
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2308
|% 0,17
|
|Euro
|18,0786
|18,0897
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,8529
|20,9575
|% -0,18
|
|Frank
|18,4771
|18,5884
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8348
|4,8590
|% 0,16
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.745
|6.806
|41,00
|
|Yarım
|3.287
|3.327
|20,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|2,23
|
Seans Raporu
10:39
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