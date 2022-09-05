***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060068
BIST
10:393.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 59,59
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.283
En Düşük
3.248
10:3918,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:3918,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0292
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:391.002,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ICBCT
|7,93
|28.909.612
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.777.664
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|56.058.929
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,68
|86.910.411
|% 8,88
|
|BRKSN
|11,17
|3.673.723
|% 8,66
|
|MTRKS
|42,78
|44.900.758
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,69
|16.579.935
|% -5,88
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|DOGUB
|10,74
|4.037.394
|% -4,70
|
|THYAO
|73,85
|2.043.495.403
|% 2,86
|
|YKBNK
|7,96
|1.258.942.138
|% 1,92
|
|AKBNK
|13,28
|1.180.629.204
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,19
|862.969.525
|% 3,46
|
|GARAN
|24,54
|827.178.483
|% 0,66
|
|EKGYO
|4,19
|862.969.525
|% 3,46
|
|YKBNK
|7,96
|1.258.942.138
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,09
|813.644.851
|% 2,83
|
|AKBNK
|13,28
|1.180.629.204
|% 1,92
|
|HALKB
|9,43
|565.292.076
|% 5,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2225
|18,2282
|% 0,15
|
|Euro
|18,0762
|18,0912
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8411
|20,9456
|% -0,23
|
|Frank
|18,4780
|18,5893
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8339
|4,8582
|% 0,15
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.745
|6.806
|41,00
|
|Yarım
|3.287
|3.327
|20,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|2,23
|