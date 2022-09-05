***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060069
BIST
12:003.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 78,83
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
12:0018,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0018,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:001.003,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.003,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ICBCT
|7,93
|32.080.550
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|34.120.292
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.962.055
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.504.130
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.440.430
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.228.546
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,33
|9.362.286
|% -8,34
|
|ULUSE
|132,90
|35.087.058
|% -6,67
|
|MOBTL
|2,30
|104.023.774
|% -5,74
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,55
|3.242.849.698
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,14
|3.070.314.531
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,36
|2.684.219.666
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,53
|2.506.309.076
|% 3,84
|
|GARAN
|25,06
|1.986.901.724
|% 2,79
|
|EKGYO
|4,36
|2.684.219.666
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,14
|3.070.314.531
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,53
|2.506.309.076
|% 3,84
|
|ISCTR
|9,33
|1.602.356.340
|% 5,54
|
|KRDMD
|12,63
|1.742.409.732
|% 7,86
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2179
|18,2331
|% 0,18
|
|Euro
|18,0834
|18,0917
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8726
|20,9773
|% -0,08
|
|Frank
|18,4608
|18,5720
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8318
|4,8560
|% 0,10
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.755
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 432, 001 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 77 artarak (% 2.86 ) 3, 594
-
12:14XU100
Endeks 3, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 523.00 milyon TL de
-
12:14SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 911 adet işlem
-
12:13PRKME
Yüzde 8.99 oranında artışla 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 096, 468 adet işlem