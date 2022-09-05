***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060071
BIST
12:053.306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 83,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.308
En Düşük
3.248
12:0518,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0518,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0277
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:051.003,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ICBCT
|7,93
|32.161.047
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.381.811
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.966.343
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.522.917
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|51.470.904
|% 9,88
|
|MTRKS
|42,78
|47.362.362
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.480.249
|% -8,25
|
|ULUSE
|133,20
|36.929.580
|% -6,46
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,20
|3.426.801.069
|% 1,95
|
|YKBNK
|8,10
|3.178.114.767
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.745.154.502
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,47
|2.582.668.323
|% 3,38
|
|GARAN
|25,04
|2.062.254.026
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.745.154.502
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,10
|3.178.114.767
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,47
|2.582.668.323
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,26
|1.651.987.283
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,46
|1.938.873.658
|% 6,40
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2329
|% 0,18
|
|Euro
|18,0838
|18,0936
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,8784
|20,9831
|% -0,06
|
|Frank
|18,4552
|18,5664
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8334
|4,8576
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|2,56
|