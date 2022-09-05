***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060072
BIST
11:193.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 63,08
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1918,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1918,0919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:191.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ICBCT
|7,93
|31.727.728
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.836.885
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.601.109
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|184.431.261
|% 9,76
|
|FADE
|9,21
|86.643.192
|% 9,12
|
|MTRKS
|42,78
|46.557.242
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,45
|7.957.181
|% -7,28
|
|ULUSE
|132,70
|26.054.424
|% -6,81
|
|MIPAZ
|7,65
|21.365.576
|% -6,36
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,50
|2.938.707.487
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,06
|2.512.999.268
|% 3,20
|
|AKBNK
|13,42
|2.058.417.479
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,34
|1.852.994.677
|% 7,16
|
|GARAN
|24,70
|1.386.441.445
|% 1,31
|
|EKGYO
|4,34
|1.852.994.677
|% 7,16
|
|YKBNK
|8,06
|2.512.999.268
|% 3,20
|
|AKBNK
|13,42
|2.058.417.479
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,13
|1.248.393.144
|% 3,28
|
|HALKB
|9,71
|1.093.775.226
|% 8,13
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2108
|18,2386
|% 0,21
|
|Euro
|18,0833
|18,0919
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8756
|20,9803
|% -0,07
|
|Frank
|18,4826
|18,5939
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,16
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.759
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|2,37
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