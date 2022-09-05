***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060073
BIST
12:023.300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 76,94
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
12:0218,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0218,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0216
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:021.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ICBCT
|7,93
|32.148.740
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.143.835
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.966.169
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.514.333
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.733.768
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.352.137
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.423.653
|% -8,25
|
|ULUSE
|132,60
|35.601.930
|% -6,88
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,25
|3.330.992.879
|% 2,02
|
|YKBNK
|8,12
|3.129.454.431
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.737.338.220
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,50
|2.566.607.508
|% 3,61
|
|GARAN
|25,12
|2.043.055.073
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,36
|2.737.338.220
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,12
|3.129.454.431
|% 3,97
|
|AKBNK
|13,50
|2.566.607.508
|% 3,61
|
|ISCTR
|9,31
|1.623.503.577
|% 5,32
|
|KRDMD
|12,52
|1.878.354.942
|% 6,92
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2179
|18,2331
|% 0,18
|
|Euro
|18,0834
|18,0917
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8796
|20,9844
|% -0,05
|
|Frank
|18,4585
|18,5697
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8332
|4,8575
|% 0,13
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.761
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:16ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 192, 990 adet işlem
-
12:15SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 432, 001 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 77 artarak (% 2.86 ) 3, 594
-
12:14XU100
Endeks 3, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 523.00 milyon TL de
-
12:14SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 911 adet işlem