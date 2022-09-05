***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060074
BIST
11:193.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 63,08
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1918,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1918,0919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:191.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ICBCT
|7,93
|31.641.759
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.458.397
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,70
|182.529.191
|% 9,47
|
|ZRGYO
|3,72
|41.610.783
|% 9,09
|
|MTRKS
|42,78
|46.537.521
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,61
|21.156.471
|% -6,85
|
|DOGUB
|10,50
|7.738.383
|% -6,83
|
|ULUSE
|133,20
|25.615.426
|% -6,46
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,40
|2.907.071.573
|% 2,23
|
|YKBNK
|8,05
|2.483.146.740
|% 3,07
|
|AKBNK
|13,41
|2.030.318.939
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,27
|1.703.911.983
|% 5,43
|
|GARAN
|24,70
|1.369.744.983
|% 1,31
|
|EKGYO
|4,27
|1.703.911.983
|% 5,43
|
|YKBNK
|8,05
|2.483.146.740
|% 3,07
|
|AKBNK
|13,41
|2.030.318.939
|% 2,92
|
|ISCTR
|9,13
|1.238.161.795
|% 3,28
|
|HALKB
|9,73
|1.087.399.337
|% 8,35
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2301
|% 0,17
|
|Euro
|18,0795
|18,0897
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,8739
|20,9786
|% -0,08
|
|Frank
|18,4773
|18,5886
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% 0,18
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,34
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.758
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.293
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|2,26
|
Seans Raporu
11:17
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11:30NTGAZ
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11:28VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 511, 551 adet işlem