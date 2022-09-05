***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060075
BIST
12:103.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 81,02
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.309
En Düşük
3.248
12:1018,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1018,0880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0309
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:101.003,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.003,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ICBCT
|7,93
|32.264.819
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.598.623
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.036.559
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.534.944
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.774.096
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.415.409
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.639.958
|% -8,25
|
|ULUSE
|133,40
|37.819.954
|% -6,32
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,40
|3.453.184.520
|% 2,23
|
|YKBNK
|8,10
|3.236.842.290
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,37
|2.778.852.407
|% 7,90
|
|AKBNK
|13,51
|2.606.534.859
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,69
|2.173.011.477
|% 8,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.778.852.407
|% 7,90
|
|YKBNK
|8,10
|3.236.842.290
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,51
|2.606.534.859
|% 3,68
|
|ISCTR
|9,28
|1.675.463.159
|% 4,98
|
|KRDMD
|12,69
|2.173.011.477
|% 8,37
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2210
|18,2297
|% 0,16
|
|Euro
|18,0762
|18,0857
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8951
|20,9999
|% 0,02
|
|Frank
|18,4614
|18,5726
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8330
|4,8572
|% 0,13
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.756
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|2,42
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:24XU100
Endeks 3, 306 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 38, 122.00 milyon TL de
-
12:24HUNER
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 763, 535 adet işlem
-
12:23SMRTG
Yüzde 8.75 oranında artışla 44.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 600 adet işlem
-
12:22SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 255 adet işlem
-
12:21SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 143, 291 adet işlem