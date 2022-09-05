***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060063
BIST
12:173.319
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 96,09
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:1718,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1718,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:171.003,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.003,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ICBCT
|7,93
|32.311.194
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.996.394
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.044.975
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.551.829
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.833.538
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.488.477
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,44
|9.745.407
|% -7,36
|
|ULUSE
|133,80
|38.629.609
|% -6,04
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,35
|3.476.733.106
|% 2,16
|
|YKBNK
|8,09
|3.268.325.640
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,38
|2.821.384.042
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,49
|2.628.347.086
|% 3,53
|
|KRDMD
|12,68
|2.276.784.836
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,38
|2.821.384.042
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,09
|3.268.325.640
|% 3,59
|
|AKBNK
|13,49
|2.628.347.086
|% 3,53
|
|KRDMD
|12,68
|2.276.784.836
|% 8,28
|
|ISCTR
|9,29
|1.690.742.081
|% 5,09
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2216
|18,2289
|% 0,16
|
|Euro
|18,0763
|18,0864
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8935
|20,9983
|% 0,02
|
|Frank
|18,4598
|18,5710
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,16
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,44
|