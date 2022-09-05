***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 10:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060065
BIST
12:183.320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 96,96
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:1818,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1818,0829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0360
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:181.003,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.003,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ICBCT
|7,93
|32.311.241
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.086.597
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.044.975
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.573.597
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.850.990
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.517.268
|% -9,97
|
|ULUSE
|134,00
|39.257.282
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|EGGUB
|72,50
|52.254.994
|% -5,54
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,50
|3.530.305.574
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,10
|3.295.278.676
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,39
|2.840.712.327
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,49
|2.657.598.619
|% 3,53
|
|EREGL
|29,96
|2.570.253.965
|% 6,32
|
|EKGYO
|4,39
|2.840.712.327
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,10
|3.295.278.676
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,49
|2.657.598.619
|% 3,53
|
|KRDMD
|12,80
|2.396.980.165
|% 9,31
|
|ISCTR
|9,28
|1.699.112.865
|% 4,98
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2116
|18,2394
|% 0,22
|
|Euro
|18,0720
|18,0829
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8922
|20,9970
|% 0,01
|
|Frank
|18,4613
|18,5725
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,16
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.806
|41,00
|
|Yarım
|3.290
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|