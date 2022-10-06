***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 17:31
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068398
BIST
10:073.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,11
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.569
En Düşük
3.553
10:0718,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:0718,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:071.021,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.021,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:05
|QNBFL
|79,10
|420.955
|% 3,94
|
|ACSEL
|54,75
|111.033
|% 2,43
|
|BRMEN
|2,65
|93.871
|% 2,32
|
|CRDFA
|3,49
|19.002.517
|% 2,05
|
|YEOTK
|32,08
|270.913.676
|% 1,84
|
|RODRG
|34,50
|69.104
|% -7,26
|
|HKTM
|51,00
|77.976.688
|% -4,94
|
|EKIZ
|12,98
|2.038.902
|% -3,21
|
|DIRIT
|3,48
|101.534
|% -2,79
|
|BALAT
|10,66
|531.174
|% -2,65
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 0,00
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% 0,00
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,31
|2.688.844.172
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,31
|2.688.844.172
|% 0,23
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,90
|2.520.297.189
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5810
|18,5853
|% 0,01
|
|Euro
|18,1952
|18,2041
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6517
|20,7553
|% -0,07
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.845
|6.908
|-23,00
|
|Yarım
|3.335
|3.377
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-6,00
|