***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 17:31
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068404
BIST
10:073.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,23
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.568
En Düşük
3.553
10:0718,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:0718,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:071.021,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.021,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:07
|AKENR
|3,58
|61.583.093
|% 8,16
|
|HEKTS
|67,90
|391.982.917
|% 7,86
|
|PKART
|23,36
|9.009.599
|% 5,80
|
|OLMK
|13,60
|6.250.851
|% 5,34
|
|OZKGY
|9,14
|11.319.933
|% 5,18
|
|KIMMR
|8,00
|1.543.272
|% -9,91
|
|INFO
|8,85
|41.520.218
|% -8,29
|
|ZOREN
|4,39
|9.573.897
|% -5,59
|
|ALKA
|81,85
|4.051.035
|% -3,42
|
|EKIZ
|12,98
|2.038.902
|% -3,21
|
|HEKTS
|67,90
|391.982.917
|% 7,86
|
|SASA
|85,45
|361.355.043
|% 0,29
|
|THYAO
|84,90
|325.281.993
|% 0,24
|
|EREGL
|30,60
|169.963.753
|% 0,92
|
|SISE
|29,22
|156.846.947
|% -0,81
|
|EKGYO
|4,28
|81.297.744
|% -0,47
|
|AKENR
|3,58
|61.583.093
|% 8,16
|
|YKBNK
|8,05
|97.022.244
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,31
|32.785.232
|% 0,91
|
|AKBNK
|12,76
|111.194.756
|% -1,09
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5738
|18,5894
|% 0,03
|
|Euro
|18,2001
|18,2054
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,6355
|20,7390
|% -0,15
|
|Frank
|18,6992
|18,8118
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,03
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.846
|6.910
|-21,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,03
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,01
|