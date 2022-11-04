***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2022 14:57
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076785
BIST
14:504.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 76,18
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:5018,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:5018,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:50988,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,15
|Açılış
|: 988,56
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:49
|MIATK
|83,15
|54.684.065
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.381.895
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.659.521
|% 9,96
|
|EREGL
|33,10
|5.544.984.889
|% 9,31
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,84
|134.788.770
|% -8,98
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,20
|7.485.080.820
|% 2,36
|
|EREGL
|33,10
|5.544.984.889
|% 9,31
|
|TUPRS
|427,30
|3.295.375.700
|% 4,86
|
|KRDMD
|12,90
|2.908.517.177
|% 6,52
|
|SASA
|144,30
|2.163.052.434
|% 6,18
|
|EKGYO
|4,59
|1.232.668.571
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,90
|2.908.517.177
|% 6,52
|
|EREGL
|33,10
|5.544.984.889
|% 9,31
|
|HALKB
|8,42
|1.042.671.044
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,76
|1.077.264.494
|% 0,69
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6264
|% 0,06
|
|Euro
|18,2394
|18,2590
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8196
|20,9240
|% 0,54
|
|Frank
|18,4327
|18,5437
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,05
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|21,93
|
|Altın Gr.
|989
|989
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.618
|6.677
|43,00
|
|Yarım
|3.225
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,27
|
|B. Petrol
|97,74
|97,74
|3,07
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Seans Raporu
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