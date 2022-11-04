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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.11.2022 14:58
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076787


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6132 18,6157 % 0,01  
Euro 18,4440 18,4578 % 1,54  
Sterlin 20,9546 21,0597 % 1,19  
Frank 18,5773 18,6892 % 1,56  
Riyal 4,9384 4,9631 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 43,68  
Altın Gr. 1.001 1.001 25,60  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.689 6.769 135,00  
Yarım 3.259 3.312 68,00  
Çeyrek 1.635 1.656 35,00  
Gümüş.Ons 20,76 20,78 1,30  
Gümüş Gr. 12,35 12,37 0,71  
B. Petrol 97,51 97,51 2,84  
Seans Raporu 18:05
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