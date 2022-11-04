***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2022 14:57
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076777
BIST
16:374.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 114,01
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.222
En Düşük
4.131
16:3718,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
16:3718,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1663
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,4111
En Düşük
18,1324
16:37996,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 21,35
|Açılış
|: 996,76
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
998,27
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ISDMR
|27,96
|345.394.684
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|58.360.210
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.354.705.557
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.517.729
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.746.487
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|95.723.617
|% -9,92
|
|NETAS
|32,08
|149.719.195
|% -8,29
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|105,80
|9.312.219.582
|% 3,93
|
|EREGL
|33,30
|6.354.705.557
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,12
|4.733.570.496
|% 8,34
|
|TUPRS
|428,00
|3.745.478.165
|% 5,03
|
|ASELS
|35,20
|2.894.156.620
|% 2,03
|
|KRDMD
|13,12
|4.733.570.496
|% 8,34
|
|EKGYO
|4,62
|1.563.782.459
|% 1,99
|
|ISCTR
|8,95
|2.108.270.457
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.075.137.309
|% 5,82
|
|EREGL
|33,30
|6.354.705.557
|% 9,97
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6284
|% 0,07
|
|Euro
|18,3413
|18,3508
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,9551
|21,0602
|% 1,20
|
|Frank
|18,5586
|18,6704
|% 1,46
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|35,36
|
|Altın Gr.
|996
|997
|21,13
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|109,00
|
|Tam
|6.666
|6.723
|89,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|45,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,56
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|3,83
|
Seans Raporu
16:35
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 41 artarak (% 3.11 ) 3, 722
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, EREGL, MIATK, DAGHL, KERVN, TMPOL, ISDMR, DESA
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16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KIMMR
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16:49
LIDER, KERVN, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:49
COSMO, KLNMA, HLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında