***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 14:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093998
BIST
13:535.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -55,44
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
13:5318,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
13:5319,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0679
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
13:531.115,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.115,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DOGUB
|11,00
|50.647.314
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|190.856.522
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|3.808.228
|% 9,77
|
|DYOBY
|31,74
|190.260.587
|% 8,70
|
|ULUSE
|202,50
|25.705.201
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|10.552.820
|% -9,87
|
|GLRYH
|10,85
|120.561.488
|% -9,73
|
|TERA
|23,72
|317.517.752
|% -8,42
|
|EREGL
|43,88
|12.044.544.565
|% 2,24
|
|THYAO
|143,90
|8.068.527.155
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,34
|4.816.335.557
|% -2,27
|
|ASELS
|64,15
|4.037.204.822
|% -1,53
|
|EKGYO
|9,23
|2.773.038.890
|% -2,02
|
|EKGYO
|9,23
|2.773.038.890
|% -2,02
|
|EREGL
|43,88
|12.044.544.565
|% 2,24
|
|KRDMD
|19,34
|4.816.335.557
|% -2,27
|
|YKBNK
|11,42
|1.980.596.305
|% -1,89
|
|AKBNK
|19,70
|2.692.181.160
|% 0,25
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7590
|18,7717
|% 0,16
|
|Euro
|19,9415
|19,9599
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5028
|22,6156
|% -0,14
|
|Frank
|20,1564
|20,2778
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9757
|5,0007
|% 0,13
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.554
|7.611
|-15,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|-0,17
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,81
|