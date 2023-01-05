***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 14:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093997
BIST
14:255.403
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -120,68
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2518,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2519,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0478
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:251.115,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.115,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DOGUB
|11,00
|51.247.056
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|13.764.439
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.114.201
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.141.624
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.222.558
|% -9,87
|
|TERA
|23,44
|325.264.334
|% -9,50
|
|EREGL
|42,70
|14.873.520.339
|% -0,51
|
|THYAO
|142,50
|8.444.127.883
|% -1,38
|
|KRDMD
|19,09
|5.468.329.876
|% -3,54
|
|ASELS
|63,60
|4.276.585.323
|% -2,38
|
|EKGYO
|9,10
|2.955.846.526
|% -3,40
|
|EREGL
|42,70
|14.873.520.339
|% -0,51
|
|EKGYO
|9,10
|2.955.846.526
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,09
|5.468.329.876
|% -3,54
|
|YKBNK
|11,33
|2.169.613.230
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,43
|2.939.518.383
|% -1,12
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7610
|18,7676
|% 0,13
|
|Euro
|19,9275
|19,9398
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4778
|22,5905
|% -0,25
|
|Frank
|20,1554
|20,2769
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,16
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.561
|7.618
|-8,00
|
|Yarım
|3.661
|3.724
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,23
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,55
|79,55
|1,71
|
Seans Raporu
14:25
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14:40KLGYO
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 460, 145 adet işlem
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14:39XU100
Endeks 5, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 86, 890.00 milyon TL de
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14:39ISKPL
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 244 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem
-
14:38MEGAP
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 376 adet işlem