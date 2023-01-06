***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 13:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095007
BIST
13:335.244
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 127,73
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:3318,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:3319,7459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0185
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:331.106,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.106,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:33
|HKTM
|61,65
|59.432.189
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|85.213.622
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.442.751
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,50
|155.041.888
|% -7,23
|
|MARTI
|5,10
|92.318.556
|% -6,93
|
|ADEL
|128,70
|76.276.405
|% -6,13
|
|THYAO
|140,10
|6.803.170.138
|% 3,62
|
|EREGL
|40,32
|5.378.882.796
|% 0,60
|
|ASELS
|61,50
|5.142.141.796
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,07
|3.334.548.931
|% 6,96
|
|KRDMD
|18,31
|2.825.669.361
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,07
|3.334.548.931
|% 6,96
|
|YKBNK
|10,81
|1.850.940.242
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,31
|2.825.669.361
|% 1,72
|
|SKBNK
|2,85
|401.067.432
|% 4,40
|
|EREGL
|40,32
|5.378.882.796
|% 0,60
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7623
|18,7690
|% 0,03
|
|Euro
|19,7281
|19,7459
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1797
|22,2909
|% -0,49
|
|Frank
|19,8910
|20,0108
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,40
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,63
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.516
|7.576
|-12,00
|
|Yarım
|3.640
|3.703
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|79,35
|79,35
|0,66
|