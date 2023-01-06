***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 13:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095010
BIST
13:335.244
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 127,73
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:3318,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:3319,7459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0185
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:331.106,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.106,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:31
|HKTM
|61,65
|59.432.189
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|85.213.622
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|14.633.822
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|1.138.613
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,50
|153.424.020
|% -7,23
|
|MARTI
|5,12
|91.826.241
|% -6,57
|
|THYAO
|140,60
|6.718.073.394
|% 3,99
|
|EREGL
|40,34
|5.309.796.519
|% 0,65
|
|EKGYO
|9,07
|3.316.812.605
|% 6,96
|
|KRDMD
|18,41
|2.758.514.872
|% 2,28
|
|ENKAI
|32,56
|2.661.260.536
|% 4,90
|
|EKGYO
|9,07
|3.316.812.605
|% 6,96
|
|YKBNK
|10,79
|1.843.370.212
|% 2,96
|
|KRDMD
|18,41
|2.758.514.872
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,84
|390.040.153
|% 4,03
|
|EREGL
|40,34
|5.309.796.519
|% 0,65
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7628
|18,7686
|% 0,02
|
|Euro
|19,8500
|19,8600
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,1717
|22,2829
|% -0,52
|
|Frank
|19,8823
|20,0021
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9760
|5,0009
|% -0,02
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.520
|7.580
|-8,00
|
|Yarım
|3.642
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,65
|