***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 13:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095013
BIST
13:555.240
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 123,84
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5518,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5519,7246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0398
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:551.108,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.108,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:55
|HKTM
|61,65
|59.567.264
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.035.387
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.952.056
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,22
|162.204.235
|% -8,11
|
|MARTI
|5,08
|94.609.949
|% -7,30
|
|ADEL
|128,80
|80.670.306
|% -6,05
|
|THYAO
|140,30
|7.062.781.449
|% 3,77
|
|EREGL
|40,24
|5.634.755.531
|% 0,40
|
|ASELS
|61,50
|5.311.264.150
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,06
|3.431.225.136
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,27
|2.929.479.064
|% 1,50
|
|EKGYO
|9,06
|3.431.225.136
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,75
|1.921.733.208
|% 2,58
|
|KRDMD
|18,27
|2.929.479.064
|% 1,50
|
|SKBNK
|2,85
|424.220.943
|% 4,40
|
|EREGL
|40,24
|5.634.755.531
|% 0,40
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7602
|18,7674
|% 0,02
|
|Euro
|19,7137
|19,7246
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1909
|22,3022
|% -0,44
|
|Frank
|19,8977
|20,0176
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9780
|5,0029
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|0,45
|