***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 15:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110016
BIST
15:404.776
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -221,53
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:4018,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:4020,3074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:401.134,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.134,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KONYA
|2.695,00
|91.757.897
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|277.271.608
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.776.452
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|GUBRF
|185,50
|480.232.245
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|77.660.420
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.800.238
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.596.697
|% -9,89
|
|TURSG
|9,30
|48.734.137
|% -9,27
|
|THYAO
|138,30
|1.748.469.721
|% -3,08
|
|EREGL
|38,50
|1.133.557.358
|% -1,94
|
|SISE
|40,40
|1.086.593.649
|% -6,13
|
|TUPRS
|564,00
|1.022.156.720
|% -5,84
|
|KOZAL
|501,20
|728.169.670
|% -6,75
|
|EKGYO
|6,89
|387.431.641
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,65
|407.925.525
|% -4,10
|
|AKBNK
|15,67
|721.931.946
|% -5,09
|
|ALBRK
|3,12
|114.764.000
|% -4,59
|
|KRDMD
|16,63
|511.936.934
|% 1,71
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8310
|% 0,06
|
|Euro
|20,2981
|20,3074
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6425
|22,7560
|% 0,14
|
|Frank
|20,2639
|20,3859
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,05
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,42
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,51
|
|Cumhuriyet
|7.740
|7.779
|-1,00
|
|Tam
|7.744
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|0,08
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|0,72
|
Seans Raporu
15:38
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