***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 10:06
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147826
BIST
12:384.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 25,22
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3819,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3821,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0305
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:381.268,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.268,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:36
|BURCE
|75,40
|43.796.670
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.511.982
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.579.394
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.333.916
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.937.802
|% -9,94
|
|FENER
|50,90
|173.313.588
|% -9,27
|
|KERVT
|8,09
|28.222.316
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|EUPWR
|67,60
|795.373.171
|% -3,43
|
|THYAO
|126,10
|743.068.854
|% 0,48
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,03
|1.298.426.747
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,28
|281.669.277
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,84
|427.086.102
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,03
|585.975.700
|% -1,96
|
|EREGL
|30,42
|942.147.461
|% 1,54
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5044
|19,5086
|% -0,03
|
|Euro
|21,5213
|21,5265
|% 0,12
|
|Sterlin
|24,5768
|24,7000
|% 0,00
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% -0,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,55
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|1,24
|