***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 14:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157207
BIST
15:435.481
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -79,70
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:4323,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1311
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4325,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,4071
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:431.472,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 21,71
|Açılış
|: 1.472,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,78
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|61.077.926
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.606.263
|% 9,98
|
|OSMEN
|97,65
|66.562.067
|% 9,97
|
|ADEL
|158,00
|61.549.582
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|596.574.301
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.213.840
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.618.707
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.393.369
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,30
|5.152.334.322
|% -1,28
|
|AKBNK
|18,38
|3.252.489.558
|% -0,05
|
|YKBNK
|12,27
|3.194.085.060
|% 1,32
|
|KRDMD
|20,46
|2.791.689.096
|% 0,99
|
|SASA
|64,95
|2.779.878.608
|% -2,04
|
|EKGYO
|7,81
|2.199.557.766
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,27
|3.194.085.060
|% 1,32
|
|ISCTR
|13,46
|2.594.724.349
|% 1,36
|
|AKBNK
|18,38
|3.252.489.558
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,53
|401.895.184
|% 0,80
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3768
|23,3846
|% 0,56
|
|Euro
|25,2751
|25,3007
|% 1,43
|
|Sterlin
|29,1272
|29,2733
|% 0,98
|
|Frank
|25,7909
|25,9462
|% 1,33
|
|Riyal
|6,2197
|6,2509
|% 0,58
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|17,66
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|21,31
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|0,00
|
|Tam
|9.786
|10.053
|7,51
|
|Yarım
|4.814
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.399
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|17,89
|17,91
|0,37
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,36
|
Seans Raporu
15:42
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 16 kaybederek (% -1.39 ) 6, 129
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15:56XU100
Endeks 5, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 60, 827.00 milyon TL de
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15:55ATEKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 73.25 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 773 adet işlem
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15:51XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 60, 112.00 milyon TL de
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15:51EUKYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 221 adet işlem