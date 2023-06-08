***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 14:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157209
BIST
15:435.481
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -79,70
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:4323,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1311
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4325,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,4071
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:431.472,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 21,71
|Açılış
|: 1.472,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,78
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|86.450.072
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|60.872.572
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.043.755
|% 9,95
|
|ADEL
|158,00
|61.278.138
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|595.441.854
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.079.351
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.488.841
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.126.640
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,70
|5.095.615.070
|% -1,04
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|KRDMD
|20,50
|2.754.080.667
|% 1,18
|
|SASA
|65,20
|2.698.774.667
|% -1,66
|
|EKGYO
|7,83
|2.177.334.426
|% -1,76
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|ISCTR
|13,52
|2.565.708.162
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,56
|388.430.586
|% 1,99
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3849
|23,3896
|% 0,58
|
|Euro
|25,2936
|25,4347
|% 1,96
|
|Sterlin
|29,1134
|29,2594
|% 0,94
|
|Frank
|25,7717
|25,9270
|% 1,25
|
|Riyal
|6,2173
|6,2485
|% 0,55
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:37
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-
15:51XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 60, 112.00 milyon TL de
-
15:51EUKYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 221 adet işlem
-
15:50HURGZ
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 200, 412 adet işlem
-
15:48ATEKS
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 73.35 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 478 adet işlem
-
15:47KLRHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 123, 815 adet işlem