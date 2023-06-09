***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2023 11:43
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157578
BIST
14:365.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 6,12
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3623,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2937
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3625,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1880
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:361.481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,89
|Açılış
|: 1.481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:36
|YAPRK
|49,08
|41.144.151
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.627.364
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.826.024
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.725.648
|% -9,99
|
|IMASM
|15,94
|801.147.044
|% -9,74
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,75
|149.636.969
|% -6,80
|
|THYAO
|173,40
|6.426.682.689
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|EREGL
|36,78
|2.667.081.408
|% 0,77
|
|SASA
|65,90
|1.633.865.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,40
|1.603.045.348
|% -1,34
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.786.548
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|YKBNK
|12,23
|1.483.126.955
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.506.762.022
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,62
|236.627.934
|% 1,95
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3626
|23,4035
|% 1,27
|
|Euro
|25,2285
|25,2543
|% 0,75
|
|Sterlin
|29,3285
|29,4756
|% 1,31
|
|Frank
|25,8725
|26,0283
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2606
|% 1,34
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|19,91
|
|Cumhuriyet
|9.848
|9.997
|-38,00
|
|Tam
|9.791
|10.058
|-38,30
|
|Yarım
|4.819
|4.893
|24,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.454
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,33
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|