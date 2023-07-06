***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 09:24
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2023 Haziran dönemi Portföy Dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166124
BIST
'
10:246.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 52,90
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2426,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0369
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2428,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1524
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:241.611,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.611,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:24
|FORTE
|41,26
|75.426.958
|% 9,97
|
|BALAT
|15,66
|243.560
|% 9,97
|
|AVHOL
|144,50
|12.135.544
|% 9,97
|
|IZINV
|29,44
|19.393.559
|% 9,93
|
|TGSAS
|22,16
|10.253.271
|% 9,92
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|VAKFN
|6,11
|45.680.297
|% -3,17
|
|ESCAR
|95,00
|25.993.531
|% -2,81
|
|BARMA
|15,07
|14.535.096
|% -2,71
|
|THYAO
|217,90
|2.297.478.015
|% 0,65
|
|SISE
|47,12
|783.545.390
|% 2,04
|
|KOZAL
|27,62
|635.870.369
|% 1,99
|
|ASTOR
|71,60
|573.458.473
|% 1,13
|
|TUPRS
|85,40
|518.388.981
|% 0,89
|
|EKGYO
|7,96
|404.692.785
|% 1,66
|
|ZOREN
|3,58
|138.589.911
|% 1,70
|
|ODAS
|8,27
|304.907.782
|% 5,08
|
|YKBNK
|13,21
|391.606.209
|% -0,38
|
|ISCTR
|14,18
|350.325.553
|% -0,49
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0846
|26,1039
|% 0,14
|
|Euro
|28,3921
|28,4297
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,0844
|33,2503
|% 0,17
|
|Frank
|28,9695
|29,1440
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9366
|6,9714
|% 0,08
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|5,08
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|6,22
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.200
|5.328
|7,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.664
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|0,12
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,07
|