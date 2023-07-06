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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.07.2023 09:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

2023 Haziran dönemi Portföy Dağılım raporu ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166137


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORTE 41,26 75.426.958 % 9,97  
BALAT 15,66 243.560 % 9,97  
AVHOL 144,50 12.135.544 % 9,97  
IZINV 29,44 19.393.559 % 9,93  
TGSAS 22,16 10.253.271 % 9,92  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 26,0846 26,1039 % 0,14  
Euro 28,3921 28,4297 % 0,54  
Sterlin 33,0691 33,2349 % 0,13  
Frank 28,9534 29,1278 % 0,19  
Riyal 6,9355 6,9703 % 0,07  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 5,11  
Altın Gr. 1.611 1.611 5,56  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.198 5.326 5,00  
Çeyrek 2.607 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,10  
Gümüş Gr. 19,48 19,50 0,10  
B. Petrol 76,58 76,58 -0,07  
Seans Raporu 10:24
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