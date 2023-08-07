***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 11:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-Temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181326
BIST
'
12:047.454
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 53,63
|Açılış
|: 7.401
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0427,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0913
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0429,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:041.680,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.680,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MIPAZ
|28,60
|19.503.285
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.947.614
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.868.444
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|176.842.071
|% -9,96
|
|FZLGY
|13,51
|513.533.658
|% -7,40
|
|ATAKP
|63,05
|560.287.528
|% -7,28
|
|OYAYO
|31,62
|18.510.270
|% -6,89
|
|THYAO
|263,50
|7.825.027.607
|% 5,91
|
|KLSER
|52,45
|3.165.157.980
|% 7,79
|
|SASA
|59,85
|2.801.122.165
|% -6,34
|
|SISE
|53,50
|2.222.713.941
|% -2,46
|
|EKGYO
|9,07
|1.965.185.191
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.965.185.191
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,44
|1.023.307.371
|% -0,14
|
|KLSER
|52,45
|3.165.157.980
|% 7,79
|
|ADESE
|1,78
|103.228.179
|% 3,49
|
|ISCTR
|15,94
|918.430.258
|% -0,75
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9949
|27,0015
|% 0,33
|
|Euro
|29,6499
|29,6699
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,14
|
|Frank
|30,7088
|30,8938
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1756
|7,2116
|% 0,32
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
12:03
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12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
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12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem
-
12:17BALAT
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167 adet işlem
-
12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
-
12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem