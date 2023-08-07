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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.08.2023 11:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu-Temmuz



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181335


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BIST En Aktif Hisseler12:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 19.503.285 % 10,00  
LUKSK 64,95 24.712.885 % 9,99  
TETMT 672,80 10.305.324 % 9,99  
GLBMD 24,88 4.850.505 % 9,99  
QNBFL 184,90 341.880 % 9,99  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 26,9956 27,0009 % 0,32  
Euro 29,6471 29,6599 % -0,02  
Sterlin 34,2640 34,4359 % 0,15  
Frank 30,7111 30,8961 % -0,05  
Riyal 7,1757 7,2117 % 0,32  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,80  
Altın Gr. 1.681 1.681 -0,42  
Cumhuriyet 11.249 11.419 0,00  
Tam 10.969 11.044 -60,00  
Yarım 5.489 5.548 -30,00  
Çeyrek 2.744 2.774 -15,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,15  
Gümüş Gr. 20,36 20,38 -0,08  
B. Petrol 85,61 85,61 -0,63  
Seans Raporu 12:02
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