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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.09.2023 11:57
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu-Ağustos



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193038


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 27,72 106.623.511 % 10,00  
ISBTR 123.792,00 2.475.840 % 10,00  
HUBVC 9,25 36.522.469 % 9,99  
PRKME 29,56 270.193.666 % 9,97  
PENGD 10,26 22.614.907 % 9,97  
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12:37 Alış Satış %  
Dolar 26,8450 26,8502 % 0,18  
Euro 28,7417 28,7579 % 0,15  
Sterlin 33,3931 33,5606 % 0,17  
Frank 29,9736 30,1542 % 0,20  
Riyal 7,1354 7,1712 % 0,13  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 5,48  
Altın Gr. 1.662 1.662 7,04  
Cumhuriyet 11.261 11.431 23,00  
Tam 11.041 11.130 21,00  
Yarım 5.538 5.587 11,00  
Çeyrek 2.760 2.793 5,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,07 0,09  
Gümüş Gr. 19,88 19,90 0,10  
B. Petrol 89,92 89,92 0,00  
Seans Raporu 12:37
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