***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 11:07
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Eylül
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202059
BIST
'
13:598.358
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -106,85
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5927,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1258
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5929,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:591.648,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.648,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DMRGD
|19,91
|23.652.662
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.431.947
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.623.844
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.329.851
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|341.090.277
|% 9,96
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|FENER
|113,60
|507.905.474
|% -8,39
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ASELS
|42,66
|5.308.944.394
|% 4,25
|
|THYAO
|231,20
|3.622.262.883
|% -3,02
|
|TUPRS
|148,70
|3.462.206.688
|% 0,68
|
|PETKM
|23,78
|3.191.996.814
|% 2,94
|
|EREGL
|44,24
|2.543.388.481
|% -1,56
|
|ZOREN
|6,46
|2.156.925.222
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,52
|1.634.714.361
|% -1,39
|
|IHLAS
|1,35
|218.669.415
|% -2,17
|
|PETKM
|23,78
|3.191.996.814
|% 2,94
|
|SKBNK
|6,99
|892.911.266
|% 0,87
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6994
|27,7029
|% 0,46
|
|Euro
|29,2003
|29,2163
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,6093
|33,7778
|% -0,11
|
|Frank
|30,3148
|30,4974
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3633
|7,4003
|% 0,44
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,89
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,84
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.544
|111,00
|
|Tam
|11.135
|11.217
|210,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|0,14
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|3,03
|